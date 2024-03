Reuters: Big Mac devine Big Tech, dar nu fără poticneli Aplicatia mobila McDonald’s, chioscurile sale fara oameni pentru preluarea comenzilor, meniurile sale digitizate care se schimba in functie de tendinte, vreme si multe altele si chiar si AI generativa, toate acestea impreuna permit companiei sa obtina vanzari suplimentare si economii in valoare de miliarde de dolari pentru companie, care are 40.000 de restaurante in aproximativ 100 de tari. Cu toate acestea, aceeasi tehnologie poate aduce McDonald’s in genunchi. Vineri, intreruperile sistemului au afectat restaurantele McDonald’s pe unele dintre cele mai mari piete ale sale la nivel global, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

