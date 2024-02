Neuralink şi-a mutat înregistrarea sediului central din Delaware în Nevada Acest lucru vine la aproximativ o saptamana dupa ce Musk a spus ca Tesla va organiza un vot al actionarilor pentru a transfera domiciliul companiei din Delaware in Texas, dupa ce un judecator i-a invalidat pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, schimbarea statului unde este inregistrata Tesla ar putea veni cu obstacole, cum ar fi procesele investitorilor, mai ales daca este vazuta ca o miscare pentru a-i asigura lui Musk pachetul salarial, au spus expertii juridici. Musk a spus saptamana trecuta ca Neuralink a implantat primul sau cip cerebral intr-un pacient uman, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

