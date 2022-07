Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cargo cu opt persoane la bord s-a prabușit in apropierea orașului Kavala, in nordul Greciei, sambata seara tarziu, au anunțat pompierii și televiziunea de stat, citate de Reuters., potrivit hotnews.ro. Televiziunea de stat ERT a relatat ca aeronava era un Antonov An-12 deținut de o companie…

- Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei din orasul sarb Nis si se indrepta spre capitala Iordaniei Amman. Pilotul ar fi cerut permisiunea de a efectua o aterizare de urgenta in Kavala, nord-estul Greciei, din cauza problemelor la motor. Avionul s-a prabusit in cele din urma in apropierea…

- Un avion cargo ucrainean plin cu explozibil s-a prabușit in Grecia și toate cele opt persoane aflate la bord au murit, potrivit Greek Reporter . Avionul, un Antonov An-12, decolase in cursul zilei de sambata, din orasul sarb Nis si se indrepta spre capitala Iordaniei Amman. Pilotul ar fi cerut permisiunea…

- Operatiunile de cautare a eventualilor supravietuitori ar urma sa se reia luni dupa prabusirea ghetarului Marmolada in Muntii Dolomiti, cel mai mare din Alpii italieni, care a provocat moartea a sase persoane si a ranit opt. Printre cei disparuti sunt si romani, relateaza agenția italiana de presa ANSA.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a ucis cel putin 130 de persoane in Afganistan, miercuri dimineata, a declarat un oficial, adaugand ca cel putin 250 de persoane au fost ranite si se fac verificari pentru a vedea daca numarul victimelor ar putea creste, relateaza Reuters. Seismul s-a produs la aproximativ…

- Subprefectul judetului Salaj, Virgil Turcas, a murit, marți, dupa ce acoperisul unui foisor unde se desfasura un eveniment s-a prabusit, din cauza vantului. Alte trei persoane au fost ranite. Potrivit ISU Salaj, autoritațile au fost sesizate, marți, prin apel la 112 cu privire la faptul ca acoperișul…

- Minskul este gata sa permita tranzitul graului ucrainean catre porturile de la Marea Baltica prin Belarus, daca i se va permite sa expedieze marfuri belaruse din aceste porturi, a anunțat, vineri, Alexander Lukașenko, citat de agenția de presa belarusa Belta, preluata de Reuters. Ucraina, un important…

- Autoritațile ucrainene au anunțat, luni, ca a fost completat chestionarul de aderare la Uniunea Europeana, un prim pas pentru obținerea de catre Ucraina a statutului de țara candidata pentru intrarea in blocul european, relateaza Reuters. Ucraina a primit chestionarul in urma cu 10 zile, la vizita…