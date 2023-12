Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin ar prefera un președinte american care sa fie "mai constructiv" fața de Rusia și care sa ințeleaga "importanța dialogului" dintre cele doua țari, a declarat vineri, 15 decembrie, Kremlinul, prin vocea purtatorului sau de cuvant, potrivit Politico.Intrebat daca Putin ar…

- Mai nimic: administrația Biden incearca in zadar sa faca fața razboaielor din Orientul Mijlociu și Europa, pregatindu-se in același timp pentru o creștere a tensiunilor dintre China și Taiwan. Nici posibila revenire a lui Trump la Casa Alba nu va intari poziția Statelor Unite la nivel global. Nu este…

- Președintele rus Vladimir Putin nu este interesat sa incheie pacea in razboiul din Ucraina inainte de a cunoaște rezultatele alegerilor americane din noiembrie 2024, a declarat marți un inalt oficial al Departamentului de Stat al SUA, pe fondul ingrijorarilor ca o eventuala victorie a fostului președinte…

- Nici agenda lui Joe Biden si nici cea a vicepresedintei Kamala Harris, publicate de Casa Alba, nu includ COP28 de la Dubai in aceasta saptamana. In programul lui Joe Biden se afla o vizita in Colorado, in vederea promovarii investitiilor americane in energia eoliana, o intalnire cu presedintele Angolei…

- In contextul in care contraofensiva ucraineana nu a reușit sa rupa liniile de aparare ruse iar ploile vor limita mult operațiunile și așa timide, Misiunea SUA la NATO a publicat pe Twitter (X, dupa preluarea de catre Elon Musk) urmatorul mesa j: ”Ucraina a recuperat peste jumatate din teritoriul ocupat…

- La mai putin de zece zile de la o vizita a presedintelui ucrainan Volodimir Zelenski la Washington, compromisul la care s-a ajuns sambata seara, in Congresul american, lasa de o parte un nou ajutor, caruia i se opun membri ai dreptei dure trumpiste. Problema bugetului, extrem de politizata la Washington,…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi a acuzat Statele Unite ca ”pun paie pe foc” in conflictul din Ucraina, care este atacata de Rusia, aliatul Teheranului, din 2022, relateaza News.ro . Raisi a avut un discurs virulent in fata Adunarii Generale a ONU, in care a spus ca atatarea tensiunilor si a violentei…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și soția acestuia au sosit in Statele Unite, cu prilejul Adunarii Generale a ONU, care se desfașoara la New York. Deși Rusia este membru permanent al ONU, președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu participa la aceasta reuniune. Delegația pe care Rusia a trimis-o…