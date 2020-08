​​VIDEO Tren deraiat în Scoția: trei morți și șase răniți Un tren a deraiat miercuri dimineața în nord-estul Scoției, accidentul feroviar soldându-se cu trei morți, între care și conductorul, și șase raniți, a informat într-un comunicat poliția britanica a transporturilor, potrivit AFP.



&"În pofida eforturilor paramedicilor, trei persoane au fost declarate decedate la fața locului&", inclusiv conductorul trenului, a indicat instituția într-un comunicat, adaugând ca &"șase persoane au fost de asemenea transportate la spital&".







Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tren a deraiat miercuri dimineața in nord-estul Scoției, accidentul feroviar soldandu-se cu trei morți, intre care și conductorul, și șase raniți, a informat intr-un comunicat poliția britanica a transporturilor, potrivit...

- Trei persoane au murit, intre care conductorul, si sase au fost ranite in urma accidentului de tren din nord-estul Scotiei, potrivit unui comunicat al Politiei britanice de transport, citata de AFP, anunța news.ro."In ciuda eforturilor ambulantierilor, trei persoane au fost declarate decedate…

- Un avion cu 191 de pasageri la bord s a prabusit Aeronava venea de la Dubai si a aterizat la Calicut.Cel putin doi oameni au murit si 35 sunt raniti dupa ce un avion al Air India care transporta 191 de pasageri a parasit pista la aterizarea pe un aeroport din Calicut, in vestul Indiei, a declarat un…

- Atac terorist! Cel puțin 5 oameni au decedat, iar alte zeci de persoane sunt ranite. Unde s-a petrecut totul și care sunt detaliile care sunt cunoscute pana la ora aceasta? Atac terorist in Siria: 5 și 85 de raniți Cinci persoane au murit, iar alte 85 au fost ranite in urma unei explozii ale unei […]…

- Trei morti intr-un atac cu intr-un parc din Marea Britanie. Incidentul a fost de natura terorista Autoritațile britanice au confirmat ca atacul cu cuțit produs in orașul Reading a fost un incident terorist, relateaza BBC. Știrea inițiala Trei persoane au fost ucise intr-un atac cu cutitul sambata seara…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe DN 2D in zona kilometrului 25, la ieșirea din Bolotești spre Vidra. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un microbuz ce se deplasa regulamentar. In urma impactului, doua persoane au decedat, iar…

- Incidentul a avut loc joi, la ora locala 21.40 (16:40, ora Romaniei), intr-un cartier din Xianyou, in provincia Fujian, au precizat intr-un comunicat autoritatile. "Politia l-a arestat pe un anume Zhang, in varsta de 35 de ani (...). Suspectul a recunoscut faptele" joi seara, se arata in comunicat.…

- Un accident grav a avut loc pe șoseaua de centura a municipiului Urziceni, marți seara, pe 2 iunie. Doua persoane au murit, in timp ce alte doua persoane, ulterior transportate la spital, au fost ranite.