Stiri pe aceeasi tema

- Campanie electorala halucinanta. Donald Trump, care se vrea reales presedinte al SUA, a spus joi ca imigrantii „construiesc o armata” pentru a-i ataca pe americani „din interior”, folosind din nou o retorica periculoasa despre imigrantii aflati ilegal in SUA, transmite Reuters. Trump, prezent la un…

- Tesla reduce prețurile unor modele in Germania și in alte țari din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, a declarat duminica un purtator de cuvant, potrivit Reuters. Masura vine in contextul in care compania a dezvaluit ca reduce prețurile in China și in Statele Unite. CITEȘTE ȘI – Tesla reduce cu 2.000…

- Donald Trump si presedintele polonez Andrzej Duda au discutat despre situatia din Ucraina, NATO si Orientul Mijlociu, la un dineu gazduit miercuri la New York de fostul presedinte american, care candideaza din nou la Casa Alba, a anuntat echipa sa de campanie, potrivit AFP si Reuters. The post DISCUȚII…

- Donald Trump si presedintele polonez Andrzej Duda au discutat despre situatia din Ucraina, NATO si Orientul Mijlociu, la un dineu gazduit miercuri la New York de fostul presedinte american, care candideaza din nou la Casa Alba, a anuntat echipa sa de campanie, potrivit AFP si Reuters.

- Barack Obama, Bill Clinton și Joe Biden au strans 26 de milioane de dolari, o suma record, la un eveniment de campanie organizat la New York, unde Donald Trump a venit sa-si promoveze candidatura la Casa Alba in cu totul alt registru, relateaza agenția France-Presse, citata de news.ro.Joe Biden si predecesorii…

- Fostul președinte american Donald Trump nu poate depune o garantie completa in timp ce face apel la o hotarare privind plata a 454,2 milioane de dolari, pe care un judecator a impus-o in cazul de frauda civila din statul New York si doreste, in schimb, sa ofere o garantie de 100 de milioane de dolari,…