- "Acest tronson al Centurii metropolitane are urmatoarele avantaje pentru clujeni: - prin largirea drumului de la 4 la 6 benzi va fi creata banda dedicata pentru transportul in comun pe toata ruta Florești - Cluj -Napoca, inclusiv in Cluj-Napoca;- asigura accesul la Spitalul Regional de Urgența, unde…

- Licitația pentru tronsonul doi al centurii metropolitane a Clujului a fost anulata in condițiile in care oferta depusa a fost cu 30% mai mare decat valoarea estimata de autoritați, potrivit explicației oferite de primarul Emil Boc.

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a declarat vineri, la inaugurarea lucrarilor la Spitalul Regional de Urgenta din Iasi, ca este vorba despre cea mai importanta investitie din ultimii 30 de ani din Moldova, el aratandu-se convins ca investitia va fi gata in patru ani.

- ”Mobilizare buna pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitesti (DX12)! Constructorul roman (Spedition UMB) a reluat lucrarile in santier si a ajuns la un stadiu fizic de 48%”, a scris, sambata, pe Facebook, directorul CNAIR. Cristian Pistol precizeaza ca tronsonul de 31, 82 km (Colonesti – Oarja),…

- ”Am semnat astazi indicatorii tehnico-economici pentru tronsonul Pascani – Suceava din A7, un pas vital pentru finantarea legaturii intregii regiuni a Moldovei cu Bucurestiul. Tronsonul acesta este amplasat pe raza judetelor Iasi, Suceava si Botosani si va asigura legatura intre tronsoanele Bacau –…

- In vizita pe santierul centurii sud a municipiului Timisoara, Sorin Grindeanu a fost insotit de presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, si premierul Marcel Ciolacu. ”Fata de acum o luna, lucrarile au inaintat, ne aflam la 71%, probabil in martie vom ajunge la 75%. La final de iulie-august sa terminam…

- Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Craiova au anunțat ca astazi a inceput montarea grinzilor la poduri și pasaje pe Tronsonul 1 al DEx 12, Craiova-Pitești. Operațiunea a inceput cu doua saptamani mai devreme decat termenul prevazut in graficul de execuție, potrivit unei postari…

- Deputatul bistrițean Sabin Sarmaș și-a anunțat candidatura ca independent pentru fotoliul de primar al orașului Cluj-Napoca, pentru alegerile din luna iunie. Se pare ca acesta nu ar avea susținerea Partidului Național Liberal din care face parte, motiv pentru care candideaza ca independent. Sabin Sarmaș…