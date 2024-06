„Pe cele trei loturi ale Autostrazii Ploiesti- Buzau (63,25 km, parte a A7) lucrarile avanseaza destul de bine! Pe Lotul 1, intre Dumbrava si Mizil (21 km) s-a ajuns la un stadiu fizic de 67%. S-a asternut deja asfalt pe aproximativ 14 km, iar, in prezent, se lucreaza la suprastructurile podurilor care au ajuns la un stadiu fizic de 72%. Trebuie insa rezolvate anumite probleme procedurale pe Lotul 2 Mizil-Pietroasele (28,35 km) pentru a nu aparea blocaje in ceea ce priveste lucrarile. Sectorul de santier care intra in responsabilitatea constructorului roman a ajuns la 90%, in timp ce sectorul…