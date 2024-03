Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte cinci au fost ranite intr-un atac rus, miercuri in plina zi, asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina si situat in nord-estul tarii, a anuntat un responsabil regional al politiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Trei morti, cinci raniti…

- UPDATE 18:20 - Putin acuza Ucraina ca incearca sa perturbe alegerile cu actiuni militare "demonstrative" si promite represaliiPresedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Ucraina, in prima zi a alegerilor prezidentiale din Rusia, ca incearca sa perturbe acest scrutin prin bombardamente si tentative…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise vineri intr-un atac rus cu racheta la Odesa, in sudul Ucrainei, iar primii salvatori care au intervenit au fost loviti de o a doua racheta, un paramedic si un lucrator aflandu-se intre morti, anunta autoritatile ucrainene, relateaza The Associated Press, potrivit…

- In toiul nopții, rușii au efectuat un alt atac terorist cu drone kamikaze Shahed-131/136. In noaptea de 2 martie, forțele armate ale Federației Ruse au lovit teritoriul Ucrainei cu drone Shahed. Sub lovitura a fost Odesa. In prezent, la locul loviturii lucreaza salvatorii. Acest lucru a fost raportat…

- Patru civili au fost ucisi si circa 60 au fost raniti in timpul noptii de luni spre marti in atacuri aeriene lansate de Rusia pe teritoriul Ucrainei, care au vizat mai ales capitala Kiev si orasul Harkov (est), au anuntat marti autoritatile locale, relateaza AFP.

- Un atac cu racheta al fortelor ruse asupra orasului Harkov a ranit 16 persoane, informeaza Rador Radio Romania.Rachetele rusești au lovit marți o zona rezidențiala din centrul orașului Harkov, ranind 16 persoane și distrugand mai multe case, au declarat oficialii locali. Guvernatorul regional Oleh…

- Unul dintre raniti este "in stare foarte grava", a declarat Igor Terehov, pe Telegram."Jurnalistii turci se numara printre victime", a adaugat el, fara a preciza numarul acestora. La randul sau, politia a raportat ca un jurnalist de la o publicatie straina a fost ranit.Mai multe alte cladiri, printre…

- Puternicul seism care a zguduit centrul Japoniei la 1 ianuarie a dus la cel putin 161 de morti, in timp ce 103 persoane sunt in continuare date disparute, potrivit unui nou bilant anuntat luni dimineata de autoritatile locale.