Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca a obținut o noua certificare extrem de onoranta. Instituția medicala clujeana a fost clasificata, conform Ordinului emis de Ministerul Sanatații, in categoria IM – nivel de competența foarte inalt.Membrii comisiei au urmarit criterii complexe de evaluare…

- Invazia „cainilor” in inima Harghitei devine realitate! S-a aprobat prezența acestora in jurul arenei de la Miercurea Ciuc, dupa cum a anunțat PCH. In prima manșa, „cainii” s-au impus cu 2-0, grație unei „doppietta” a lui Dennis Politic, adevarat erou pentru formația lui Zeljko Kopic. Manșa a doua va…

- Andrei Nicolescu, administratorul special al „cainilor”, a anunțat ca Dennis Politic (24 ani), eroul cainilor din manșa tur a barajului cu Csikszereda, va ramane in efectivul alb-roșu și sezonul viitor. Fotbalistul format in eșaloanele inferioare ale piramidei britanice a fost eroul celor de la Dinamo…

- Dinamo Bucuresti a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea AFK Csikszereda, in prima mansa a barajului de promovare/mentinere in Superliga, iar suporterii celor de la Csikszereda au incercat sa intre in stadion cu un steag al Ținutului Secuiesc, relateaza News.ro si Sport.ro.Cu peste…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat marți, in SUA, ca a vorbit cu Joe Biden despre Visa Waiver, adaugand ca „obiectivul nostru e sa indeplinim condițiile”, lucru care ar urma sa se intample in „viitorul nu foarte indepartat”.

- In conferinta de presa susținuta, miercuri seara, alaturi de președintele Consiliului European, Charles Michel, Klaus Iohannis a fost intrebat ce traiectorie vede pentru economie și daca Guvernul ar fi putut lua alte masuri fiscale anul trecut, in contextul in care, pentru a treia luna consecutiv, Romania…

- Nelutu Varga a vorbit despre viitorul antrenor al echipei cand a fost intrebat daca Dorinel Munteanu poate fi o solutie. Patronul celor de la CFR Cluj a spus ca inca nu e momentul sa se gandeasca la noul antrenor, dar nu a negat ca Dorinel Munteanu poate fi o varianta. De altfel, Varga a spus […] The…

- Un caz controversat de corupție a ajuns la final in Judecatoria Hincești, sediul Ialoveni. Doi inculpați, un fost judecator și un intermediar, au fost condamnați pentru trafic de influența, anunța Noi.md Acest caz, inceput in martie 2021, a ajuns acum la sentința definitiva. {{736662}}Fostul judecator…