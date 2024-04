(VIDEO) Transportau bușteni prin albia unor pârâuri de munte Trei sancțiuni contravenționale in valoare totala de 24.000 lei au fost aplicate de jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Runcu, la doua societați comerciale din județele Gorj și Alba, intrucat lucratori din cadrul lor au fost depistați in timp ce transportau bușteni prin albia unor parauri de munte afluenți ai raului Sohodol. Astfel, pe timpul executarii unor misiuni de patrulare pe trasee montane din zona de responsabilitate pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, jandarmii montani au depistat lucratori ai societații comerciale cu sediul in județul Alba, care transportau… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daia Romana, prima comuna din județul Alba care va avea rețea de distribuție a gazelor prin programul „Anghel Saligny”. Ce valoare are contractul Daia Romana, prima comuna din județul Alba care va avea rețea de distribuție a gazelor prin programul „Anghel Saligny”. Ce valoare are contractul Miercuri,…

- Un echipaj de jandarmi din cadrul Detașamentului Novaci pe timpul executarii unei misiuni de ordine si siguranta publica, avand ca scop prevenirea si combaterea faptelor antisociale, a constatat ca pe Valea Galbenului din Baia de Fier, se desfașurau activitați de exploatare silvica, iar materialul lemnos…

- Doi tineri, de 18 și 29 de ani, primul din orașul Strehaia, județul Mehedinți, iar cel de-al doilea din comuna Bistreț, județul Dolj, banuiți de savarșirea infracțiunii de tentativa la infracțiunea de furt calificat, au ajuns in arestul IPJ Gorj. La data de 16 februarie, polițiști din cadrul Postului…

- Amenzi in valoare de peste 20.000 de lei, 13 infracțiuni constatate și 5 permise de conducere reținute de polițiștii și jandarmii din Alba, in urma unei acțiuni in sistem integrat Amenzi in valoare de peste 20.000 de lei, 13 infracțiuni constatate și 5 permise de conducere reținute de polițiștii și…

- Continua zilele aglomerate pentru salvamontiști, mai ales in week-end. Ieri, la nivel național, salvamontiștii au fost solicitați in 90 de randuri, doua dintre apeluri venind din județul Cluj. Cele mai multe apeluri au venit de la Salvamontiștii din Bihor (9), Brașov (7), Gorj (6), Caraș-Severin (6),…

- Amenzi in valoare de peste 25.000 de lei și 10 infracțiuni constatate de polițiștii și jandarmii județului Alba, in urma unei acțiuni in sistem integrat Amenzi in valoare de peste 25.000 de lei și 10 infracțiuni constatate de polițiștii și jandarmii județului Alba, in urma unei acțiuni in sistem integrat…

- Cod Galben de ploi și polei, in județul Alba. Localitațile vizate și perioada de valabilitate Meteorologii au transmis joi dimineața o atenționare Cod Galben de ploi și polei, in județul Alba. Codul este valabil joi, 18 ianuarie, de la ora 7:10 pana la ora 10:00. Zonele din județul Alba vizate: Campeni,…