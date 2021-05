VIDEO Tramvai lovit de fulger în Craiova. A luat foc în mers Un tramvai a luat foc, joi, dupa ce a fost lovit de un fulger in momentul in care intorcea la capat de linie, la iesire din Craiova. Incidentul a avut loc in zona Marlorex din municipiul Craiova, in timpul unei ploi torențiale care a durat aproximativ o ora. Din fericire, in tramvai nu se aflau […] The post VIDEO Tramvai lovit de fulger in Craiova. A luat foc in mers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe DN1 a fost oprit, joi dimineața, pe sensul catre București, din cauza unui accident care a avut loc in apropierea localitații Puchenii Mari. Un autoturism a acroșat doua mașini parcate, a lovit parapetele, un gard și un stalp de electricitate Centrul Infotrafic al Poliției Romane…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața, in comuna Tarcau, județul Neamț. Microbuzul cu calatori se afla in mers, cand limitatorul de inalțime al unui pod s-a prabușit peste el. Doua persoane, una dintre ele șoferul, ar fi murit pe loc, zdrobite sub greutatatea dispozitivului. Un echipaj SMURD sosit…

- Uzina Ford de la Craiova, afectata si ea de criza microcipurilor, la fel ca și cea din Koln – Germania, opreste temporar producția auto si trimite in șomaj tehnic aproape 1000 de muncitori chiar inaintea sarbatorilor pascale. Oamenii vor sta acasa o luna, timp in care fabrica va lucra in doua schimburi,…

- Incidentul a avut loc duminica seara, in momentul in care aeronava companiei Turkish Airlines se pregatea sa aterizeze pe aeroportul Otopeni, scrie Mediafax. Reprezentații Aeroportului Internațional „Henri Coanda” au confirmat ca aeronava cu peste 150 de pasageri la bord a lovit doua pasari in momentul…

- Un polițist de la Secția 9 din Capitala a fost atacat cu un cuțit și ranit de un barbat, chiar in fața sediului Poliției. Incidentul a avut loc in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat de 28 de ani, din județul Ilfov, a intrat in curtea Secției 9 Poliție. El l-a atacat cu […] The post Polițist,…

- O adolescenta de 17 ani a fost salvata, sambata, dintr-un canal cu o adancime de 5 metri, in care a cazut din neatenție. Incidentul s-a produs pe o strada din Panciu, judetul Vrancea, iar fata a avut noroc ca, atunci cand a cazut, a fost observata de un pompier care se afla in timpul liber. […] The…

- Un barbat care a cazut pe strada, inconștient, a fost jefuit de un tanar de 20 de ani, care a profitat de starea grava in care se afla. Incidentul s-a produs in sectorul 5 al Capitalei, iar hoțul a fost prins de jandarmi. Jandarmii au observat miercuri, pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei, […] The…

- Un barbat care a murit in urma doi ani a fost amendat de polițiștii locali din Rașnov pentru ca a ieșit pe strada dupa ora 23.00 fara a avea declarație pe propria raspundere. Autoritațile locale susțin ca este vorba despre o eroare, defunctul fiind confundat cu fratele sau. Incidentul s-a intamplat…