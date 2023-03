Stiri pe aceeasi tema

- Ciocniri violente intre politie si manifestanti in fata Parlamentului din Atena, duminica, in timpul unui miting de protest organizat dupa dezastrul feroviar din Grecia, in urma caruia au murit circa 60 de persoane, marti seara, relateaza AFP. Manifestantii au idat foc la cosurile de gunoi si au aruncat…

- Aproximativ 7.500 de persoane, potrivit politiei, si-au strigat duminica furia in fata Parlamentului din Atena, dupa catastrofa feroviara din Grecia, soldata cu 57 de morti si care este pusa pe seama unei erori umane, dar si a neglijentelor pe calea ferata elena, potrivit AFP,

- Aproximativ 7.500 de persoane si-au strigat duminica furia in fata Parlamentului din Atena, dupa accidentul feroviar din Grecia, soldat cu zeci de raniți și 57 de morti. Un roman a fost identificat printre victime.

- Premierul elen Kyriakos Mitsotakis le-a cerut iertare familiilor victimelor, intr-un mesaj solemn transmis duminica, dupa catastrofa feroviara soldata cu 57 de morti si care a suscitat o furie uriasa in Grecia, transmite AFP.

- Muncitorii de la caile ferate din Grecia sunt in greva si li se alatura din ce in ce mai multi greci furiosi pe autoritatile de la Atena care nu au fost in stare sa instaleze sistemul de siguranta aprobat acum 3 ani. Grecii sunt in continuare nemulțumiți de modul in care guvernul gestioneaza situația…

- Furie in Grecia, dupa cumplitul accident de tren din urma cu cateva zile. Țara inca nu reușește sa-și revina dupa șocul tragediei in care au murit cel puțin 57 de oameni. Ciocniri intre politisti si un grup mic de protestatari au avut loc vineri seara, in centrul Atenei, dar și in Salonic. Manifestanții…