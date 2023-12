Stiri pe aceeasi tema

- Revelionul in aer liber din centrul Timișoarei se anunța a fi unul spectaculos. Mii de oameni sunt așteptați inca de la ora 18 in Piața Victoriei, unde pe scena vor urca, pe rand, mai multe trupe locale. Trecerea dintre ani va fi sarbatorita in compania lui The Motans.

- Ediția din acest an a evenimentului Rock for Revolution a adunat miercuri seara in Piața Victoriei din Timișoara o serie de artiști care au ținut sa aduca un omagiu Revoluției din 1989. Primii care au urcat pe scena au fost membrii formației Sonatic, care au reușit sa incalzeasca atmosfera cu un recital…

- Strada Cuza Voda este cea mai aglomerata din oraș in aceste momente. Acolo tocmai a inceput la ora 11:00 o noua ediție a Festivalului de Datini și Obiceiuri de Iarna „Din strabuni, din oameni buni...”.

- Mii de oameni au umplut centrul Timișoarei pentru a asista la aprinderea iluminatului de sarbatori din acest an. Aprinderea iluminatului festiv și a luminițelor din Targul de Craciun a avut loc duminica, de la ora 18:00, butonul roșu fiind apasat de Alina Sorescu, care a susținut apoi un recital alaturi…

- In aceste zile angajatii societatii Horticultura lucreaza in Piața Victoriei, acolo unde planteaza flori bienale. Este vorba despre pansele albe, galbene, albastre, roșii și mixte, ce vor colora centrul orașului in perioada urmatoare. Pe langa pansele, cei de la Horticultura planteaza și bulbi de lalele,…

- „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara”, instalatia temporara din Piata Victoriei realizata cu ocazia anului Capitalei Culturale isi numara zilele. Atacata de destui timisoreni, adorata de altii, inclusiv de turisti conform cifrelor furnizate de organizatori, schela va fi demontata incepand cu data…