Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, Formula 1 se afla pe celebrul circuit Silverstone pentru Marele Premiu al Marii Britanii. A doua sesiune de antrenamente libere a incheiat ziua de vineri, iar Max Verstappen a stabilit cel mai rapid rezultat al zilei, cu 1 minut și 28.078 secunde. Pe locul 2, la doar 0.022 secunde…

- Atenția hollywoodiana al lui Brad Pitt pentru Formula 1 va duce popularitatea deja in creștere a acestui sport la un alt nivel, a prezis joi Lewis Hamilton, de șapte ori campion mondial.Filmul inca fara titlu al actorului este filmat la Silverstone in acest weekend, in timpul Marelui Premiu al Marii…

- In aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:00, va avea loc Marele Premiu al Austriei din Formula 1, cursa numarul 9 a sezonului 2023. Max Verstappen (Red Bull) pleaca din pole-position, urmat de piloții Ferrari, Charles Leclerc și Carlos Sainz. In acest weekend a avut loc și o cursa sprint, caștigata de Max…

- Sambata, Max Verstappen, 25 de ani, a caștigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Austriei. Campionatul mondial en-titre l-a devansat cu 21 de secunde pe colegul lui de la Red Bull Racing, Sergio Perez. Pe 3 s-a clasat Carlos Sainz, Ferrari. Lewis Hamilton, abia pe 10. ...

- Max Verstappen (26 de ani) va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei. Cursa este programata duminica, de la ora 16:00. Max Verstappen, campionul mondial en-titre, n-a avut adversar in calificarile de astazi, de la Barcelona. Pilotul celor de la Red Bull a scos cel mai bun timp,…

- Ferrari nu a obținut rezultatele dorite nici in Marele Premiu de Formula 1 din SUA: Carlos Sainz a terminat pe locul 5, iar Charles Leclerc pe 7, iar cei doi piloți au dezvaluit ca monopostul lor are probleme.

- Plecat de pe locul 9 in cursa, Max Verstappen a aratat inca o data ca este din alta liga pentru concurența, campionul mondial en-titre caștigand Marele Premiu de Formula 1 din SUA. RedBull a reușit dubla pe circuitul stradal de la Miami, in timp ce podiumul a fost completat de veteranul Fernando Alonso.