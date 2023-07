Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de un an si opt luni, care a plecat dintr-o creșa din Alba Iulia fara ca personalul sa observe absenta sa, a fost gasit pe strada, descult, la 200 de metri de unitatea de invatamant. Nici tanara care a dus copilul la creșa, nici reprezentantii institutiei nu au anuntat Politia, aceasta demarand…

- Violențele continua in Franța, unde, potrivit celui mai recent bilant al Ministerului de Interne, 994 de persoane au fost arestate, vineri seara, in legatura cu revoltele care au izbucnit dupa moartea lui Nahel. 79 de politisti au fost raniti, 1.350 de vehicule incendiate, 234 de cladiri arse sau avariate.…

- Noul ministru al Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a afirmat, vineri, la prezentarea efectivelor si tehnicii structurilor MAI care vor actiona in acest sezon estival, ca sunt din ce in ce mai dese faptele de trafic de droguri si de trafic de persoane. El a precizat ca nu neaga ca s-au facut eforturi…

- Este alerta in tot județul Timiș, dupa ce un deținut a evadat de la un punct de lucru. Era condamnat pentru furt, iar dupa ce va fi prins va primi o pedeapsa mai mare decat cea pe care o avea de executat. Deținutul in varsta de 25 de ani era condamnat definitiv la doi ani […] The post Alerta in Timișoara.…

- Catalin Predoiu, fostul ministru al Justiției și ministrul propus la Interne, a declarat miercuri, dupa audierile din comisiile Parlamentului, ca este inadmisibil sa avem in Romania scoli „pline de droguri” si a subliniat ca spune asta „in cunostinta de cauza, ca parinte”. „Cred ca suntem toti de acord…

- Ministrul de Interne a declarat, miercuri, ca ancheta coordonata de procurorii bucureșteni in cazul fetiței de 12 ani, ucisa și bagata in lada canapelei, este secreta, astfel ca nu poate da detalii. Lucian Bode uita insa ca dosarul dispariției copilei a fost deschis la inceputu lunii mai, doar la poliție,…

- In timp ce profesorii sunt in greva generala și in negocieri cu Guvernul de mai bine de 10 zile, polițiștii care au ieșit, marți, in strada, in fața MAI, au obținut de la ministrul de Interne, Lucian Bode, ca incepand chiar de la 1 iunie, vor avea soldele marite. Conform unui comunicat oficial, ministrul…

- Guvernul Serbiei a stabilit luni ca, in termen de o luna, toti cei care detin arme de foc fara licenta sa le poata predea voluntar fara consecinte penale. Potrivit Ministerul de Interne sarb, cei care depun arme, munitii sau explozibili pe care le detin ilegal in sectiile de politie inainte de 8 iunie…