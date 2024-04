Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca astazi, 28 aprilie 2024, intre orele 06:00-18:00, va fi sistat traficul rutier, inclusiv transportul public, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea acestuia pe strazile…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca maine, 28 aprilie 2024, intre orele 06:00-18:00, va fi sistat traficul rutier, inclusiv transportul public, pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant, tronsonul cuprins intre str. Mitropolit G. Banulescu - Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea acestuia pe strazile…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza despre sistarea parțiala a circulației rutiere pe parcursul zilei de 22 martie in intervalul orelor 09:00- 12:00. Astfel, in perioada de timp menționata, transportul public care traverseaza centrul orașului va fi redirecționat pe strazile adiacente.

- Un clujean care a calatorit azi, 13 martie, prin Florești cu autobuzul a avut parte de o surpriza neplacuta.Pe langa ploaia de afara, barbatul a dat de ploaie și in autobuz. ,,Ce frumos și romantic ploua...in autobuzele de Florești...Chiar ma simt incurajat sa folosesc transportul public și sa las…

- Protestele taximetriștilor fața de firmele de RIDESHARING din transportul alternativ de persoane CONTINUA Asociația Naționala a Patronatului Operatorilor de Transport in Regim de Taxi a anunțat astazi ca protestele taximetriștilor fața de transport alternativ de persoane continua. Asociația Naționala…

- 50% cashback pentru calatorii cu Visa De la 1 martie pana la 31 decembrie 2024, locuitorii municipiilor Chișinau și Balți pot obține 50% din costul calatoriei cu transportul public inapoi pe cardul lor Visa .

- Atunci cind calatorești cu transportul public in capitala și vrei sa platești cu cardul bancar e bine sa știi unele de talii. Acum poți achita cu cardul bancar, telefonul sau ceasul inteligent la validatoarele staționare instalate pe mai multe rute de troleibuz și autobuz din Chișinau. Care rute sunt…

- Primaria Ploiești achiziționeaza 46 de stații de așteptare pentru transportul public municipal V. S. Copertinele din stațiile societații Transport Calatori Express, majoritatea aflate in prezent intr-o stare jalnica, vor fi inlocuite, in cursul acestui an. Astfel, municipalitatea ploieșteana a lansat…