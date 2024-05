Stiri pe aceeasi tema

- Șervețelul care a dat startul carierei unuia dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile a fost scos la licitație ieri. Hartia inscripționata cu promisiunea unui contract intre Lionel Messi, in varsta de 13 ani, și FC Barcelona, se vinde cu o suma colosala.

- Servetelul de hartie pe care a fost semnat primul contract al lui Lionel Messi cu Barcelona a fost scos la licitatie miercuri, la Londra, cu un pret de pornire de 300.000 de lire sterline (348.000 de euro). Messi avea doar 13 ani cand a fost reperat de Barcelona. Intalnirea a avut loc pe 14 decembrie…

- Vechii prieteni de la Nike ar putea s-o scoata pe Barcelona din impas. Reprezentanții gigantului american s-au intalnit cu oameni din conducerea clubului catalan in vederea discutarii unui nou contract care ar putea fi extrem de important pentru Barca. Ințelegerea s-ar putea intinde pe 10 ani, cu un…

- Starul argentinian Lionel Messi a vorbit, intr-un interviu in podcastul Big Time, despre plecarea sa de la FC Barcelona, in vara anului 2021, asigurind ca si-ar fi dorit sa-si poata continua cariera la clubul spaniol la care a crescut. "Schimbarea a fost dificila cind am plecat la PSG, pentru ca imi…

- Barcelona a invins-o vineri seara pe Mallorca, scor 1-0, in etapa #28 din La Liga. Lamine Yamal (16 ani) a marcat golul decisiv in minutul 73 și le-a adus catalanilor trei puncte extrem de importante. Xavi, antrenorul Barcelonei, a evitat comparațiile cu fostul star al echipei, Lionel Messi (36 de ani).…

- Prima promisiune de contract a clubului FC Barcelona pentru un anume Lionel Messi, in varsta de 13 ani, a fost semnata pe un servetel de hartie in anul 2000 si a devenit ulterior o bucatica din istoria fotbalului, fiind expusa recent la New York, inainte de vanzarea sa la o licitatie, informeaza AFP,…

- Prezent la Marele Premiu de Formula 1 din Bahrain, Neymar a declarat ca vrea sa joace din nou alaturi de Lionel Messi. Neymar n-are un an de cand s-a transferat in Arabia Saudita, la Al Hilal, și deja are ganduri de plecare. Visul sau este sa joace din nou impreuna cu Leo Messi, cu care a fost coechipier…

- Lionel Messi (36 de ani) a facut un gest spectaculos pentru Barcelona, clubul la care a crescut și la care a obținut cele mai multe succese din cariera: a donat al 8-lea Balon de Aur muzeului echipei. Deși a plecat in vara lui 2021 de la Barcelona, la PSG, Messi nu a uitat de formația blaugrana. Actualul…