Messi a vorbit despre “regrete”

- Ajuns la aproape 37 de ani, Lionel Messi continua sa se bucure de fotbal la fel de mult ca in momentul debutului in LaLiga. Argentinianul a anunțat ca nu se gandește inca la retragere, cat timp poate evolua bine.

- Starul argentinian Lionel Messi a vorbit, intr-un interviu in podcastul Big Time, despre plecarea sa de la FC Barcelona, in vara anului 2021, asigurand ca si-ar fi dorit sa-si poata continua cariera la clubul spaniol la care a crescut, informeaza cotidianul AS, potrivit Agerpres. "Schimbarea a fost…

- Lionel Messi (36 de ani) a acordat un amplu interviu in care a vorbit despre momentul plecarii de la Barcelona, adaptarea la PSG, dar și perioada in care s-a gandit la retragerea din naționala Argentinei. Starul lui Inter Miami a dezvaluit faptul ca ar fi renunțat la naționala in cazul in care nu ar…

- Barcelona a invins-o vineri seara pe Mallorca, scor 1-0, in etapa #28 din La Liga. Lamine Yamal (16 ani) a marcat golul decisiv in minutul 73 și le-a adus catalanilor trei puncte extrem de importante. Xavi, antrenorul Barcelonei, a evitat comparațiile cu fostul star al echipei, Lionel Messi (36 de ani).…

- Prezent la Marele Premiu de Formula 1 din Bahrain, Neymar a declarat ca vrea sa joace din nou alaturi de Lionel Messi. Neymar n-are un an de cand s-a transferat in Arabia Saudita, la Al Hilal, și deja are ganduri de plecare. Visul sau este sa joace din nou impreuna cu Leo Messi, cu care a fost coechipier…

- Lionel Messi (36 de ani) a jucat primul meci oficial in 2024. Sezonul din MLS a debutat aseara, iar Inter Miami, echipa argentinianului, s-a impus in fața celor de la Real Salt Lake, pe teren propriu, scor 2-0. Starul argentinian a fost titularizat de antrenorul Gerardo Martino și a evoluat pe toata…

- Lionel Messi (36 de ani) a facut un gest spectaculos pentru Barcelona, clubul la care a crescut și la care a obținut cele mai multe succese din cariera: a donat al 8-lea Balon de Aur muzeului echipei. Deși a plecat in vara lui 2021 de la Barcelona, la PSG, Messi nu a uitat de formația blaugrana. Actualul…

- Publicația The Athletic dezvaluie ca Inter Miami trebuie sa se desparta de mai mulți jucatori pentru a se putea incadra in plafonul salarial impus de MLS in 2024. In a doua jumatate a anului trecut, Inter Miami a facut show pe piața transferurilor. In primul rand cu achiziția lui Lionel Messi, apoi…