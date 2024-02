Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce o instanța din Delaware a respins marți pachetul salarial de 56 de miliarde de dolari al lui Elon Musk, directorul general al Tesla și un consiliu de administrație considerat captiv al acestuia trebuie sa gaseasca o modalitate de a negocia un contract de inlocuire, ceea ce nu va fi ușor, apreciaza…

- Servețelul pe care Lionel Messi (36 de ani) a semnat primul contract cu Barcelona, cand avea doar 13 ani, va fi scos la licitație de catre casa britanica Bonhams in luna martie a acestui an cu o suma de plecare incepand cu 300.000 de lire sterline, adica peste 350.000 de euro. Servețelul i-a ramas agentului…

- Antrenorul Xavi Hernandez a recunoscut ca FC Barcelona nu mai poate transfera, acum, fotbalisti mari precum Erling Haaland sau Kylian Mbappe, transmite Reuters.Xavi spera ca va putea aduce cativa jucatori in mercato de iarna, dar in niciun caz vedete de talia unui Haaland (Manchester City) sau Mbappe…

- Licitația pentru tricourile purtate de Lionel Messi, șase la numar, in timpul triumfatoarei campanii a Argentinei la Cupa Mondiala din 2022 s-a incheiat joi (14 decembrie), cu suvenirurile vandute pentru 7,8 milioane de dolari, potrivit Reuters. “Mirosul este ceva pe care trebuie sa-l luam in considerare…

- Peste o suta de parlamentari europeni de rang inalt vor trimite marti o scrisoare comuna omologilor lor din Congresul Statelor Unite, pe care incearca sa-i convinga sa deblocheze un ajutor militar suplimentar pentru Ucraina, intr-un moment in care legislatorii americani au disensiuni care impiedica…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cu active in valoare de 1.500 de miliarde de dolari, ar trebui sa includa private equity (-capital privat-nr.) in portofoliul sau de investitii, alocand in acest sens pana la 70 de miliarde de dolari, a recomandat marti Banca Centrala a Norvegiei, transmite…

- Preturile petrolului au scazut joi cu peste 3 dolari pe baril, continuand pierderile din sesiunea anterioara, in conditiile in care investitorii din New York au raspuns la semnalele unei oferte mai mari in Statele Unite si la asteptarile privind cererea slaba de energie in China, transmite Reuters,…