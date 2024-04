Kylian Mbappe (25 de ani), aflat in ultimele luni de contract cu PSG, a fost MVP-ul partidei caștigate de parizieni pe terenul Barcelonei, scor 4-1, in returul sferturilor UEFA Champions League. Starul francez a punctat de doua ori, in minutele 61 și 89, iar echipa sa a obținut biletele pentru semifinale, acolo unde o va intalni pe Borussia Dortmund. ...