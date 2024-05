Stiri pe aceeasi tema

- China și Statele Unite ale Americii au organizat marți primul dialog interguvernamental pe tema inteligenței artificiale (AI) la Geneva. Parțile au avut un schimb de opinii aprofundat și constructiv cu privire la riscurile AI, guvernanța globala și alte aspecte de interes comun. Participanții la dialog au…

- „Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Romane. Rachetele sunt evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari americani. Aceasta vanzare este…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au deschis o noua ancheta care vizeaza Boeing, care se confrunta cu probleme, dupa ce compania a declarat autoritaților de reglementare in domeniul siguranței aeriene ca este posibil sa nu fi inspectat in mod corespunzator avioanele sale 787 Dreamliner. Administrația…

- Irinel Columbeanu și-a petrecut primul Paște la azil, insa nu i-a lipsit nimic de pe masa. Uitat de prieteni și familie, fostul milionar a primit o mana de ajutor de la patronul caminului din Ghermanești in care locuiește deja de mai bine de jumatate de an.Dupa ce și-a pierdut intreaga avere, iar cei…

- Zeci de mii de specialiști in domeniul IT din Statele Unite ale Americii și-au pierdut locurile de munca, intr-un an și jumatate, informeaza Rador Radio Romania.Criza industriei IT din America nu i-a afectat pe absolvenții Universitații Politehnica Timișoara.

- Compania americana Lockheed Martin a obtinut un contract in valoare de 17 miliarde de dolari pentru dezvoltarea unei noi generatii de interceptori care sa protejeze Statele Unite ale Americii impotriva unui atac cu rachete balistice intercontinentale, a anuntat luni Agentia americana de aparare antiracheta,…

- Marian Cucșa, președintele Partidului Republican din Romania: Forțele raului de la PSD și PNL și-au dat arama pe fața, unindu-se impotriva romanilor Prezent in Statele Unite ale Americii, la Congresul anual al republicanilor americani, Marian Cucșa, președintele Partidului Republican din Romania,…