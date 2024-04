CNA a facut totalurile primelor luni ale anului curent

Stiri pe aceeasi tema

- In februarie 2024, numarul posturilor ocupate in instituțiile și autoritațile publice din Romania se ridica la peste 1,28 de milioane, inregistrand o scadere cu 1.827 fața de ianuarie 2024. Aproximativ 64% dintre aceste posturi erau in administrația publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul…

- O campanie desfașurata in cadrul Municipiului București in ceea ce privește consumul de droguri la nivelul populației a scos la iveala faptul ca in capitala se consuma de trei ori mai multe droguri decat media europeana. Deputatul PUSL Vlad Popescu Piedone a dezvaluit ca s-a descoperit ca in apele reziduale…

- Ministerul Educatiei trage un semnal de alarma! Plosnitele au invadat unitatile de invatamant din sectorul 5 din Bucuresti. Asadar, in aceasta zona a Capitalei, elevii nu vor merge la scoala luni, 25 martie. Toate scolile si gradinitele din Sectorul 5 vor fi inchise luni pentru dezinsectie, astfel ca…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 246 voturi pentru si patru abtineri, proiectul de lege care prevede infiintarea Registrului national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni din sfera traficului de droguri. In cazul in care nu va fi atacata la Curtea Constituționala, legea…

- Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in decembrie 2023, de 1.292.559, cu 13.564 mai multe comparativ cu ianuarie 2023, 64% dintre acestea fiind in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF), consultate…

- "La data de 4 ianuarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale au acționat pentru depistarea persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei masuri privative de libertate.In acest context, la o adresa din…