- Se raresc moldovenii de la Vocea Romaniei. Trei concurenți au plecat acasa, dupa duelurile de ieri. Este vorba despre basarabeanca din echipa lui Tudor Chirila, Valeria Condrea, Ovidiu Gorincioi care a facut parte din echipa lui The Motans și Valeria Engalicev - din echipa Irinei Rimes.

- Prima ediție a confruntarilor s-a incheiat cu un battle memorabil. Protagoniste au fost Valeria Marcu și Andra Botez, concurente in echipa Irinei Rimes. Antrenoarea le-a ales melodia „Bordeiaș”, iar prestația celor doua a fost aplaudata in picioare de toți jurații, scrie Shok.md.

- Daniel Ignat este din Fagaraș și este de meserie muzician. Și-a inceput cariera muzicala dupa ce un prieten l-a auzit cantand la o seara de karaoke și l-a incurajat sa exploreze acest talent. Din pacate, acesta și-a pierdut auzul, dar nu și speranța ca va face ceea ce iubesște cel mai mult. In prezent,…

- O noua ediție Vocea Romaniei ne va incanta in seara aceasta, de la 20:30. Concurenți emoționați, care iși doresc sa-și faca vocea auzita vor pași pe scena și vor face tot posibilul sa-i incante pe antrenori. De cate ori vor apasa butonul care poate schimba viitorul unor oameni, aflam diseara.Pentru…

- Valeria Condrea are 29 de ani si este arhitect, lucreaza la Paris. A povestit la „Vocea Romaniei” ca pasiunea pentru muzica o are de copil, insa parinții au indrumat-o catre „o meserie serioasa”. Ea a declarat ca nu a cantat niciodata pe o scena, insa cand a ajuns la Vocea Romaniei a intors patru scaune…

- Andra Botez are 38 de ani, este solist vocal și a facut spectacol pe scena „Vocea Romaniei”, in ediția de vineri seara, 23 septembrie, cand a interpretat piesa Spain. Dupa ce a ridicat in picioare publicul și pe cei cinci antrenori, Andra Botez a ascultat cu atenție argumentele fiecaruia, iar alegerea…

- Tudor Chirila a fost surprins de reacția Irinei Rimes la „Vocea Romaniei”, dupa ce artista a indemnat un concurent sa-l aleaga ca antrenor. Iata ce se intampla in aceasta seara in show-ul de la PRO TV. Diseara, de la 20:30, antrenorii „Vocea Romaniei” sunt gata sa transforme viitorul unor oameni printr-o…

- Pavel Bartoș abia așteapta sa inceapa noul sezon din Vocea Romaniei. Simpaticul prezentator TV va gazdui și acest sezon al celui mai așteptat show de talente al toamnei. Tudor Chirila, Irina Rimes, Denis de la The Motans, Theo Rose și Smiley fac parte din juriul celebrei emisiuni de la PRO TV. Ce secrete…