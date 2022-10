Stiri pe aceeasi tema

- Circulația in centrul orașului va fi sistata in contextul Zilei Naționale a Vinului, pe 1-2 octombrie. Astfel, incepand cu ziua de joi, 29 septembrie, ora 21:00 pana la 30.09.2022, ora 05:00, va fi sistat traficul rutier pe prima banda dedicata transportului public pe bd. Ștefan cel Mare și Sfant din…

- O macheta cu chipul președintei Maia Sandu a fost legata de niște baloane galbene și lansata sa zboare de la Președinție. Acțiunea s-a petrecut in aplauzele mulțimii care ii cere șefei statului sa plece, alaturi de toata guvernarea PAS și sa fie organizate alegeri prezidențiale și parlamentare anticipate.

- Separațiștii instalați de ruși in estul Ucrainei au anunțat joi ca cel puțin șase civili au fost uciși și alți șase raniți intr-o lovitura cu rachete intr-o piața din centrul orașului Donețk, transmite Reuters. „Armata Ucrainei trage in centrul orașului Donețk”, a declarat Alexei Kulemzin, primarul…

- Un monument istoric unic in Romania aflat in municipiul Targu Jiu va fi mutat de la marginea orașului in zona centrala, langa parcul in care se afla operele marelui sculptor Constantin Brancuși.

- Casa „Vasile Moanga”, un celebru monument istoric situat in centrul orașului Targu Jiu, se vinde cu doua milioane de euro pe Storia.ro, platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din piața. Astfel, investitorii pasionați de istorie, arta și arhitectura au ocazia de a pași in timp și de a reda…

- In aceste clipe, in Piața Marii Adunari Naționale are loc ceremonia festiva, cu ocazia aniversarii a 31 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Președintele țatii, Maia Sandu, ține un discurs in fața oamenilor: „Moldova e frumoasa. Am intrebat copiii, ei simt mai bine. In ochii lor,…

- Polițiștii orașului Sannicolau Mare efectueaza cercetari fața de doi tineri, in varsta de 16 și 17 ani, banuiți de talharie calificata in orașul Sannicolau Mare. Banuiții au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J Timiș. In fapt, in data de 7 august, in jurul orei…

- Decizia de a vinde clubul a fost anunțata și in trecut pe rețelele de socializare, dupa perioada grea de pandemie in care HoReCa a suferit enorm. A fost concretizata in urma cu o saptamana. A contat in luarea deciziei și faptul ca exista o avalanșa de controale la cluburile cu vizibilitate la public,…