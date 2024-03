Armata ucraineana a anuntat duminica ca a lovit doua nave rusesti in timpul unui atac asupra orasului port Sevastopol din Peninsula Crimeea, anexata in 2014 de Moscova, relateaza AFP. „Fortele armate ucrainene au reusit sa loveasca navele amfibie Iamal si Azov, precum si un centru de comunicatii si alte infrastructuri ale Flotei ruse de la Marea Neagra", a anuntat Centrul de comunicatii al fortelor armate ucrainene intr-un comunicat. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 25 martie, ora 01:30 - Rusia a distrus cu rachetele…