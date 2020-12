Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul canadian The Weeknd a lansat un remix al piesei „Blinding Lights”, colaborare cu artista spaniola Rosalia, pentru a marca un an de la aparitia melodiei care a dominat topurile, potrivit news.ro.Rosalia i s-a alaturat lui The Weeknd pentru acest remix in timp ce inregistreaza al treilea…

- Spotify a dezvaluit topurile celor mai ascultati artisti, albume, cantece, liste si podcast-uri de catre cei 320 de milioane de utilizatori in anul 2020, potrivit news.ro.In categoria muzica, cu peste 8,3 miliarde de accesari anul acesta, rapperul portorican Bad Bunny conduce topul Spotify. El este…

- La cateva ore dupa ce Recording Academy a anuntat numele artistilor care vor concura in cadrul celei de-a 63-a editii a premiilor Grammy, din 2021, cantaretul canadian pop-soul The Weeknd, care nu a primit nicio nominalizare, a scris marti pe Twitter adresandu-se celor 13,5 milioane de abonati ai…

- Maryliss a lansat o varianta proprie a piesei „Blinding Lights“ (The Weeknd), care are parte de un clip filmat la Garana intr-o locație minunata, video-ul fiind realizat de Bogdan Dunareanu, recording-ul de Laurențiu Morun iar de mixaj și master s-a ocupat Alin Luculescu. In luna iulie a acestui an,…

- Paris Jackson urmeaza pașii regretatului ei tata Michael Jackson lansandu-și primul single, ‘Let Down’, cu o luna inaintea albumului de debut, ‘Wilted’. Vedeta in varsta de 22 de ani a scris pe Twitter, potrivit contactmusic.com: „Tocmai am realizat ca nu prea am fost prezenta pe aici tare mult. Am…

- Cantareata americana Lana del Rey a lansat vineri in intreaga lume piesa "Let Me Love You Like A Woman", primul single al viitorului sau album de studio, intitulat "Chemtrails Over The Country Club", relateaza EFE, citata de AGERPRES.Cantareata a facut personal acest anunt pe contul sau de…

- Cel de-a patrulea sezon al serialului „The Crown" va fi lansat pe 15 noiembrie, a anuntat marti Netflix.„Schimbarea vine. 15 noiembrie", a scris Netflix pe Twitter, alaturi de patru noi fotografii, potrivit news.ro.