Clujul s-a laudat, ani de zile, cu un progres exceptional in foarte multe domenii, insa infrastructura spitaliceasca este in secolul al XIX-lea, a sustinut parlamentarul Emanuel Ungureanu la un protest organizat in fata unuia dintre cele mai vechi spitale din oras. Vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor a sustinut ca este nevoie de construirea unui spital nou „pentru malele si copiii nostri”.