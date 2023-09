VIDEO. Premieră medicală în România: inimă artificială implantată unui copil Medicul Horatiu Suciu a realizat primul transplant de inima artificiala unei fete de 17 ani, care nu ar fi supravietuit fara transplant, iar donatorii pentru aceasta categorie de varsta sunt rari. Medicul susține ca a mai facut inca 4 astfel de intervenții in acest an, insa aceasta este prima realizata in Romania, unui minor. Horațiu […] The post VIDEO. Premiera medicala in Romania: inima artificiala implantata unui copil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

