VIDEO. Peste 300 de persoane au fost arestate după ce s-au adunat la Capitoliu pentru a protesta faţă de războiul dintre Israel şi Hamas Aproximativ 300 de persoane au fost arestate de politia Capitoliului in timpul unei manifestatii de amploare, miercuri, impotriva razboiului dintre Israel si Hamas, a anunțat un purtator de cuvant al politiei Capitoliului. Cei mai multi au fost arestati pentru ca au manifestat in Capitoliu, potrivit purtatorului de cuvant. Hundreds of protesters converged on a US […] The post VIDEO. Peste 300 de persoane au fost arestate dupa ce s-au adunat la Capitoliu pentru a protesta fata de razboiul dintre Israel si Hamas appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 300 de persoane au fost arestate de politia Capitoliului in timpul unei protest de amploare, miercuri, impotriva razboiului dintre Israel si Hamas, a declarat un purtator de cuvant al politiei Capitoliului, potrivit News.ro.

- Aproximativ 300 de persoane au fost arestate de politia Capitoliului din SUA in timpul unei manifestatii de amploare, miercuri, impotriva razboiului dintre Israel si Hamas, a declarat un purtator de cuvant al politiei Capitoliului, informeaza News.ro.Cei mai multi au fost arestati pentru ca au manifestat…

- Hamas a facut publica prima filmare cu o ostatica din Israel. In imaginile video apare o tanara care are o rana la mana. Aceasta spune ca este ingrijita și ca primește medicamente. Ostatica ar avea și cetațenie franceza. Gruparea terorista Hamas a publicat luni primul videoclip in care apare unul dintre…

- Tanara cu origini romanești a fost printre cei peste 260 de oameni uciși de „Festivalul Groazei” de gruparea militara Hamas. Bruna Valeanu, in varsta de 24 de ani, a fost nascuta in Brazilia și locuia cu familia in Israel. 10.000 de persoane au condus-o joi pe ultimul sau drum. Amor al projimo ❤️Para…

- A growing number of governments are sending aircraft to Israel to airlift their citizens out of the country, after many commercial airlines suspended operations following the surprise attack by Hamas militants over the weekend, according to Bloomberg. Germany’s Foreign Office said late Tuesday that…

- O tanara din Israel a supravietuit atacului teroristilor Hamas de la festivalul din Re’im, la granita cu Fasia Gaza, stand ascunsa timp de șapte ore sub cadavrele celor omorați. Lee Sasi se afla, sambata dimineata, alaturi de prietenii sai, dar si de alte cateva mii de tineri, la festivalul „Nature…

- Peste o mie de cadre medicale din Romania si-au exprimat deja disponibilitatea de a merge sa acorde asistenta medicala in Israel, aflat in conflict armat cu gruparea militanta palestiniana Hamas. ”Inscrierile merg foarte rapid. Am avut aceeasi reactie foarte buna si atunci cand a fost cutremurul acela…

- Major airlines have suspended flights to Israel after the nation declared war following a massive attack by Hamas, according to AP News. American Airlines, United Airlines and Delta Air Lines suspended service as the U.S. State Department issued travel advisories for the region citing potential for…