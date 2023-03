VIDEO. Pe lângă mâncarea viitorului: greieri, lăcuste și viermi de făină, Germania a a creat berea instant, sub formă de pulbere O fabrica de bere din Germania a creat berea instant, sub forma de pulbere. Cateva linguri de praf aromat, apa și gata – o idee care ar putea deveni viitorul industriei. Principalul avantaj este ca ar reduce amprenta mare de carbon a exporturilor de bere. Ar face ca apa, sticlele, lazile și butoaiele sa nu […] The post VIDEO. Pe langa mancarea viitorului: greieri, lacuste și viermi de faina, Germania a a creat berea instant, sub forma de pulbere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O fabrica de bere din Germania a creat „prima bere pudra din lume”. Berea fara alcool și cu conținut ridicat de dextrina a fost preparata ca de obicei inainte de a fi procesata și transformata intr-o pulbere sau granulat care se poate dizolva in apa, scrie Interestingengineering.com. Fabrica de bere…

- O fabrica de bere din Germania a creat berea instant, sub forma de pulbere. Cateva linguri de praf aromat, apa si gata - o idee care ar putea deveni viitorul industriei. Principalul avantaj este ca ar reduce amprenta mare de carbon a exporturilor de bere. Ar face ca apa, sticlele, lazile si butoaiele…

- Un numar de 67 de cazuri de botulism, legate de injectarea intragastrica a neurotoxinei botulinice (BoNT), au fost raportate in Europa de la sfarsitul lunii februarie si pana la 10 martie, dintre care 12 in Germania, cate unul in Austria si Elvetia si 53 in Turcia, potrivit datelor Centrului European…

- Cel puțin șapte oameni au fost uciși și alți 25 raniți intr-un atac armat ce a avut loc joi seara la o biserica din Hamburg, in nordul Germaniei. O inregistrare suprinde un individ care pare ca se afla in afara cladirii in care au fost gasite victimele, și care trage prin fereastra, in interior. Martorul…

- Camera Deputatilor a votat, marti, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu 220 de voturi pentru si 53 de abtineri. Camera Deputatilor este decizionala, astfel ca proiectul merge la promulgare la seful statului. Proiectul…

- Italia și Germania au anunțat ca vor bloca planul Uniunii Europene, privind interzicerea producției de motoare cu ardere interna. Parlamentul European a aprobat, pe 14 februarie, un plan care anunța ca, in Uniunea Europeana, nu vor mai putea fi fabricate masini dotate cu motoare bazate pe ardere interna,…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, vineri, ca “nu este cazul sa salivam la orice propunere pe care o fac unii sau altii”, precizand ca romanilor nu le plac, greierii, nici lacustele, in alimentatie, ci laptele si produsele pe care le putem realiza in Romania, transmite News.ro. Ministrul…

- O fabrica „din epoca sovietica” din Romania va produce obuze la standarde NATO, cat și tipuri compatibile cu armele la standarde sovietice folosite de Ucraina, scriu jurnaliștii de la „The Wall Street Journal”. Germania va cofinanța costurile de extindere a fabricii de armament, dar și cele cu muniția…