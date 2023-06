Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentari din 64 de tari convocati de ONU au semnat vineri la Valparaiso, in Chile, un pact global de lupta impotriva foametei, un rau care afecteaza 828 de milioane de persoane in lume, noteaza AFP, citat de Agerpres.Acest al doilea Summit parlamentar mondial impotriva foamei si malnutritiei,…

- Guvernul Ciolacu a primit joi votul de investitura al Parlamentului, obtinand 290 de voturi „pentru". Din numarul total al deputatilor si senatorilor, respectiv 465, au fost prezenti 411 parlamentari. Cabinetul Ciolacu a fost votat in Parlament. 290 de voturi „pentru"…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege privind denunțarea de catre Rusia a Tratatului privind forțele armate convenționale in Europa (CFE), relateaza TASS.Tratatul CFE a fost semnat in 1990 și adaptat in 1997. Aliații nu au ratificat versiunea adaptata a acestui document, continuand sa adere…

- Miniștrii de externe din țarile UE se reunesc luni și marți in cadrul Consiliului Afacerilor Externe (CAE) la Bruxelles, pentru a discuta pe marginea razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, situația din Balcanii de Vest, regiunea Cornul Africii, precum și despre Pactul civil in domeniul PSAC. Ministrul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat sambata un decret prin care institutie sanctiuni impotriva a sute de companii, organizatii si persoane acuzate de sprijinirea invaziei ruse in Ucraina, transmite dpa

- 140 de parlamentari au semnat deja pentru propunerea privind voucherele de vacanța pentru angajații din sistemul privat. Salariat este și cel care lucreaza in sistemul bugetar, dar și cel care iși desfașoara activitatea in sistemul privat, afirma Alina Gorghiu, in cadrul dezbaterii privind Propunerea…