- Echipa feminina de baschet CSM Constanta a realizat inca o victorie mare contra multiplei campioane a Romaniei, Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, chiar pe terenul acesteia, si o elimina din drumul spre trofeul Cupei Romaniei, a carei detinatoare este formatia covasneana. Dupa succesul de la Constanta, din…

- Primele doua clasate in Liga Nationala de baschet, la feminin, CSM Constanta vicecampioana editiei trecute si Sepsi SIC Sfantu Gheorghe campioana si detinatoarea Cupei Romaniei , se intalnesc astazi, 15 februarie 2024, de la ora 19.00, in Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta, in cel mai…

- Campioana en-titre a Romaniei la baschet feminin ACS Sepsi SIC a organizat o conferința de presa vineri, 9 februarie 2024, la sediul primariei din Sfantu Gheorghe prin intermediul careia a criticat conduita Federației Romane de Baschet de a-și nerespecta propriile regulamente. La intrunirea cu presa…

- Meciul dintre Universitatea Cluj-Napoca si CSM Constanta va fi capul de afis al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei la baschet feminin, potrivit tragerii la sorti a turneului Final 8, desfasurata luni la sediul Federatiei Romane de Baschet.Turneul Final 8 va avea loc in perioada 9-11 martie, la…

