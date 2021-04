Stiri pe aceeasi tema

- In aceste vremuri intunecate, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii nu trebuie sa uite ca lacrimile lor vor fi uscate si temerile lor vor fi inlocuite de speranta, a transmis Papa Francisc la liturghia de Paste din Bazilica Sfantu Petru sambata seara.

- In aceste vremuri intunecate, cand omenirea se confrunta cu pandemia si alte boli, crestinii nu trebuie sa uite ca lacrimile lor vor fi uscate si temerile lor vor fi inlocuite de speranta, a transmis Papa Francisc la liturghia de Paste din Bazilica Sfantu Petru sambata seara. „Intotdeauna este posibil…

- Papa Francisc i-a indemnat pe credincioși la slujba oficiata la Vatican sambata seara sa nu iși piarda speranța „in aceste luni intunecoase de pandemie”, potrivit Reuters. „In aceste luni intunecoase de pandemie, sa-L ascultam pe Domnul Inviat care ne invita sa incepem din nou și sa nu ne pierdem niciodata…

- Cu intreaga Italie sub restricții severe, slujba de Inviere de la Vatican a fost devansata, pentru ca enoriașii sa ajunga acasa inainte de ora 22.00. Papa a oficiat slujba in bazilica aproape goala. Un numar foarte mic de oameni a fost primit in Bazilica Sf. Petru de la Vatican, altadata plina de credincioși,…

- Liderul PMP Cristian Diaconescu afirma miercuri, intr-un comunicat de presa, ca a incuia Bisericile de Paște reprezinta „un act inadmisibil” și un gest „absurd” din partea oficialilor. „Biserica și educația sunt pilonii structurali ai constituirii și modernizarii statului roman. Preotul și invațatorul…

- „Ca urmare a unor informații false aparute atat in presa scrisa cat și pe anumite pagini ale unor persoane de pe anumite rețele de socializare in care este prezentata o “declarație” ca fiind atribuita șefului DSU, dr. Raed Arafat, pentru corecta informare a opiniei publice facem urmatoarea precizare:FAKE…

- ”Veniți de luați lumina!” va rasuna, din nou, la fel ca in ultimii aproape 2.000 de ani, și in anul pandemiei 2021. Numai ca, la fel ca in anul precedent, 2020, preoții vor striga singuri, in biserici. Nimeni nu se va apropia, nimeni nu va lua lumina, relateaza stiripesurse.ro. Marea bucurie a sarbatorii…

- Papa Francisc se va vaccina saptamana viitoare impotriva COVID-19 și ii indeamna pe toți oamenii sa se imunizeze. „Cred ca este etic ca toti oamenii sa se vaccineze. Este o alegere etica, pentru ca te joci cu sanatatea ta, cu viata ta, dar si cu vietile altora”, a spus Suveranul Pontif, citat de Reuters.…