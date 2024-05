Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de Paste, in care a vorbit despre ”biruinta vietii asupra mortii si a luminii asupra intunericului”, dar si despre gandurile care se indreapta catre ”semenii aflati in suferinta, care trec prin incercarile cumplite ale unui razboi nemilos”. ”Sarbatoarea…

- Cu doar cateva zile inainte de Invierea Domnului, Patriarhul Daniel a transmis un mesaj important pentru credincioși. Preafericitul a menționat ca, in lucrarea Domnului Nostru Iisus Hristos, vindecarea de o boala trecatoare nu este totul si nu este ultimul scop al venirii Lui in lume, ci vindecarea…

- Robert Sighiartau, candidatul PNL la Consiliul Județean, a transmis un mesaj de Paște tuturor credincioșilor din Bistrița-Nasaud: „Dragii mei, ne pregatim pentru cea mai mare sarbatoare a creștinatații: Invierea Domnului nostru Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu. Traim in fiecare an cu credința curata…

- Inalțarea Domnului este una dintre cele mai mari sarbatori creștine și celebreaza inalțarea la cer a lui Isus Hristos, la 40 de zile de la Invierea Sa. Afla cand este Inalțarea Domnului in 2024 și care sunt cele mai importante tradiții legate de aceasta zi.Ce semnificație are sarbatoarea Inalțarea DomnuluiIn…

- Astazi, Creștinii catolici sarbatoresc Paștile. Cu aceasta ocazie Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a venit cu un mesaj. „Paște binecuvintat le doresc tuturor creștinilor romano-catolici, protestanți și enoriași ai Bisericii Apostolice Armene care sarbatoresc astazi Invierea Domnului! Sarbatori…

- „Am fost rastignit impreuna cu Hristos; si nu mai traiesc eu, ci Hristos traieste in mine. Iar ceea ce traiesc acum in trup, traiesc in credinta in Fiul lui Dumnezeu, Cel care m-a iubit si s-a dat pe Sine pentru mine. ” (Gal 2,20). The post MESAJ DE PAȘTE Scrisoarea Pastorala de Paști a episcopului…

- Arabia Saudita a intrat in istorie dupa decizia luata in 2024 privind participarea la Miss Univers. In acest an, Rumy Alqahtani va reprezenta statul. Tanara in varsta de 27 de ani are o cariera impresionanta in modeling și nu numai.