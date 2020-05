Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea de testare a crescut in Romania, fiind realizate 7.000 de teste pe zi, a anunțat premierul Ludovic Orban, care a precizat ca vineri a fost prima zi cand numarul persoanelor vindecate a depasit numarul de persoane infectate.

- Co-președintele Platformei Social Liberale (PSL), Ilan Laufer, il critica aspre pe premierul Ludovic Orban pentru refuzul de a incepe o testare agresiva in randul populației Romaniei. El ii aminește premierului ca Romania e pe ultimul loc la numarul de testari in Europa și ca daca nu se da drumul…

- Romania are pana acum 2.738 de cazuri de coronavirus, majoritatea in judetul Suceava, peste 700, si in Bucuresti peste 500. 115 persoane au decedat, 78 sunt internate la terapie intensiva, iar 267 s-au vindecat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Au fost facute pana acum aproape 28.500 de teste.…

- Romania a ajuns la 277 de cazuri confirmate de imbolnavire cu coronavirus. Potrivit raportarii facute de autoritați la ora 13:00, sunt 17 noi cazuri. Din numarul total, 25 de pacienți s-au vindecat. “Pana astazi, 19 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 277 de cazuri de persoane infectate…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu a purtat o discutie cu prim ministrul Ludovic Orban despre malul surpat al Canalului Dunare Marea Neagra.Ieri, la Palatul Victoria, am avut o intalnire cu dl. prim ministru Ludovic Orban, cu care am purtat o discutie de maxima importanta pentru judetul…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca PNL va fi pus intr-o ”situație caraghioasa” pentru a se ajunge la alegeri anticipate. Liberalilor li s-a ordonat sa nu voteze un viitor guvern condus de Ludovic Orban, premierul pe care Klaus Iohannis a declarat, in repetate randuri,…