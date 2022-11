Stiri pe aceeasi tema

- Dominique Metzger (45 de ani), o jurnalista din Argentina, a fost jefuita in direct, in timp ce transmitea pentru canalul Todo Noticias, din țara natala, de la Doha, unul dintre orașele unde se disputa Campionatul Mondial din Qatar. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media…

- In ciuda investițiilor majore in securitate, atat pentru siguranța fanilor, cat și a jurnaliștilor de la Campionatul Mondial din Qatar, un incident a avut loc chiar in timpul unei transmisiuni in direct.

- Campionatul Mondial de Fotbal 2022 a inceput cu o ceremonie grandioasa in care au aparut mai multe vedete și unde au fost prezentate mascota și imnul. Actorul Morgan Freeman a transmis un mesaj emoționant de unitate. O mare problema ramane consumul de alcool la acest turneu final, dar fanii au gasit…

- Va prezentam echipele care se vor bate pentru titlul suprem la fotbal calificate la Campionatul Mondial din Qatar 2022, in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie, cat și programul partidelor din grupe.

- Luis Enrique (52 de ani), selecționerul naționalei Spaniei, a anunțat lotul pe care „furia roja” se va baza la Campionatul Mondial din Qatar. Cupa Mondiala din Qatar se va desfașura in perioada 20 noiembrie-18 decembrie Spania și-a anunțat lotul pentru CM 2022 Selecționerul Luis Enrique a facut marele…

- Internationalul argentinian Lionel Messi a confirmat joi ca Mondialul din Qatar va fi ultimul pentru el si ultima sansa de a cuceri trofeul alaturi de nationala Argentinei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…