- Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. De asemenea, 32% dintre romani considera ca Pastele este mai mult despre conexiunea si comunicarea…

- In ajunul celei mai așteptate sarbatori din creștinism, Paștele, pregatirile cuprind nu doar aspecte spirituale, ci și tradiții culinare imbietoare. Pentru mulți credincioși, postul inseamna mai mult decat abstinența alimentara; este un timp al introspecției, al rugaciunii și al bucuriei de a impartași…

- Paștele catolic a fost in 31 martie, iar sarbatoarea ortodoxa va fi in 5 mai. Romanii stabiliți in Vest vor avea un weekend ca oricare altul din punct de vedere al serviciului, dar vor sarbatori

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada…

- Duminica Paștelui este sarbatorita in prima duminica dupa luna plina eclesiastica care apare aproape de 21 martie, dar calculele pot varia. Aceasta data este observata de creștinismul occidental – catolic, anglican, biserici protestante etc. Duminica Paștelui ortodox apare adesea la o data ulterioara…

- Cele doua proiecte de lege privind drogurile, care au trecut prin Parlament, ”au consecințe dezastruoase in ce privește sanatatea publica și chiar ordinea publica in Romania”, ii transmite medicul Eugen Hriscu, intr-o scrisoare deschisa, președintelui Iohannis. Cele doua proiecte se afla pe masa președintelui…

- ”Du-te la medicul tau de familie in luna de naștere pentru un consult profilactic”, și nu doar cand ești bolnav, ne recomanda președinta CNAS , medicul Valeria Herdea. Medicul de familie este cel care iși cunoaște asigurații și consultul profilactic este necesar pentru reducerea riscurilor de boala,…