Gabriela Firea, candidata PSD pentru Primaria Capitalei, a explicat de ce a acceptat sa intre in competitia pentru alegerile locale din 9 iunie, chiar daca social-democratii si liberalii au decis initial sa sustina candidatura medicului Catalin Cirstoiu. Ea a afirmat ca si-ar fi dorit sa fi ramas candidatul definitiv al PSD dupa primul anunt si a adaugat ca este constienta ca intrarea sa in campanie cu aproape o luna inainte de alegeri a creat confuzii in randul bucurestenilor.