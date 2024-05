Stiri pe aceeasi tema

- Laurențiu Reghecampf este urmarit penal și risca 5 ani de inchisoare! Totul, dupa dosarul deschis pe numele sau, in urma corecției fizice aplicate fostei sale soții, Anamaria Prodan. Așadar, cunoscutul antrenor Laurențiu Reghecampf este urmarit penal și risca 5 ani de inchisoare, dupa corecția fizica…

- Un barbat a fost la un pas de moarte, in Galați! Un criminal, care recent a fost elimberat din inchisoare, a amenințat ca il va ucide pe vecinul sau și a vrut sa ii arunce casa in aer. Un polițișt a incercat cu disperare sa il opreasca.

- Vasarhely Catalin Gabriel, șoferul beat și drogat care a provocat accientul mortal de pe un drum național din județul Cluj, in care doi soți și-au pierdut viața, și-a aflat sentința. In urma cu doi ani, Vasarhely Catalin Gabriel a provocat un accident cumpli, in urma caruia Eniko și Sandor Grobois au…

- „Chiar daca ne vor ucide pe toți, vor veni alții sa ne ia locul”, a afirmat opozantul rus Vladimir Kara-Murza, intr-un mesaj scris pentru publicatia Meduza, din penitenciarul unde executa pedeapsa, relateaza Rador Radio Romania. In mesajul transmis, el s-a referit in mod special la ce va face el, dupa…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, care ocupa in prezent functia de vicepresedinte al Consiliului de Securitate din aceasta țara, a prezentat luni, din nou, harta cu teritoriile Ucrainei care ar urma sa fie alipite Rusiei.

- O situație inexplicabila a avut loc, saptamana trecuta, dupa ce o femeie in varsta de 39 de ani si-a lasat copilul de 9 ani in incinta Spitalului de Pediatrie din Galati si a plecat. Tatal minorului a fost cel care a anunțat autotitatile. Iata reacția vecinilor, dupa ce femeia din Galati si-a abandonat…

- Gelozia l-a impins pe un barbat din Galați, aflat in inchisoare, sa ii denunțe la Politie atat pe soția lui, cat și pe presupusul ei amant, un fost prieten de-ai lui, partener de infracțiuni.

- Nelu și fosta lui soție s-au desparțit in urma cu 20 de ani, dar nici in prezent nu au ajuns sa iși imparta bunurile. Barbatul susține ca a fost parasit de partenera lui și ca l-ar fi ajutat inclusiv pe fostul cumnat de la care trebuia sa primeasca bani.