VIDEO Nicolae Furdui Iancu a inaugurat Școala Primară și Grădinița din satul Balomiru de Câmp, renovate de Asociația BookLand VIDEO Nicolae Furdui Iancu a inaugurat Școala Primara și Gradinița din satul Balomiru de Camp, renovate de Asociația BookLand Nicolae Furdui Iancu a inaugurat Școala Primara și Gradinița din satul Balomiru de Camp, renovate de Asociația BookLand Evenimentul de inaugurare a Școlii Primare și Gradiniței din satul Balomiru de Camp, comuna Șibot, județul Alba, a avut loc in prezența artistului Nicolae Furdui Iancu, indragitul cantareț de muzica populara și fost invaațator, care a acceptat […] VIDEO Nicolae Furdui Iancu a inaugurat Școala Primara și Gradinița din satul Balomiru de Camp, renovate de… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

