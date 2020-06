Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la amiaza, un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Tarnaveni, aflandu-se intr-o misiune solicitata din partea IPJ Mureș, au salvat o persoana care s-a aruncat in Tarnava Mica. Pompierii militari, aflandu-se in patrula cu echipajul de la poliție, pe strada Zefirului, din municipiul Tarnaveni,…

- Ieri, 23 iunie 2020, in jurul orei 18.50, pe DN 7, la km 346, in afara localitații Balomiru de Camp, un barbat de 57 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism in direcția Cugir – Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul…

- Astazi, 14 iunie, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU) au participat la o operațiune de salvare contra cronometru, dupa ce o butelie de gaz a explodat intr-un garaj de pe strada Liviu Deleanu, din municipiul Chișinau. Aceștia au reușit sa salveze viața unui barbat, care…

- La data de 31 mai 2020, in jurul orei 19.30, pe DN 1, pe raza localitații Oarda, un barbat de 81 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, ar fi patruns pe strada Biruinței din localitatea Oarda și nu ar fi acordat prioritate de trecere unui alt autovehicul, condus de un tanar de 26…

- Un barbat din Campulung Moldovenesc a ajuns la spital dupa ce a intrat cu masina in doua garduri si un stalp. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 19:00, pe DN 17, in comuna Vama. La volanul masinii se afla un barbat in varsta de 29 ani, din Campulung Moldovenesc, care iar in timp […]

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca s-au inregistrat alte trei decese ale unor pacienti cu COVID-19, fiind vorba despre doua femei si un barbat, cu varste cuprinse intre 51 si 65 de ani. Deces 517 Barbat, 51 de ani, din judetul Ialomita. Data internarii: 02.04.2020 Spitalul Orasenesc Tandarei…

- O femeie aflata intr-un centru de carantina din Focșani,județul Vrancea, a incercat sa se siuncida in aceasta seara, dupa ce a intratin depresie. Angajații centrului au sunat imediat dupa ajutor.Femeia internata in centrul de carantina din Focșani, aflat in zona garii, a vrut sa-și puna capat zilelor…

- Ieri, 31 martie 2020, in jurul orei 22.30, un barbat de 73 de ani, din Turda, Județul Cluj, in timp conducea un autoturism pe DN 1, in afara localitații Mahaceni, la intersecția cu DC 86, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de viraj spre stanga și a intrat in coliziune cu un alt autoturism,…