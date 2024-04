Vâlcea: Bărbat de 44 de ani, rănit într-un accident Un barbat de 44 de ani a fost ranit astazi intr-un accident in Ramnicu Valcea. Din verificarile polițiștilor valceni, a reieșit faptul ca ar fi avut loc o coliziune intre doua autoturisme. Accidentul rutier s-a produs, pe DN 64, km 110 + 400 m. „In urma evenimentului rutier, a rezultat ranirea unui barbat de 44 de ani, aceasta fiind transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Conducatorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative”, au comunicat polițiștii valceni . Cercetarile sunt continuate de catre polițiști pentru stabilirea cu exactitate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma, pe DN17 D, in Maieru. Un autoturism s-a izbit de un ATV condus de un barbat de 34 de ani din localitate. In aceasta dupa-masa, polițiștii rutieri de la Poliția orașului Sangeorz-Bai au intervenit la un accident produs in Maieru, pe Drumul Național…

- Polițiștii din Nușfalau au fost solicitați sa intervina, in data de 29 martie, la un accident rutier produs in localitatea Fagetu, in jurul orei 15. S-a constat ca vinovat este un tanar din localitate, in varsta de 20 de ani, care din neatenție a patruns pe sensul opus de circulație, tamponandu-se cu…

- Un microbuz in care se aflau opt persoane si un TIR, implicate intr-un accident rutier, in Dambovița. Doua femei si un barbat, transportati la spitalUn microbuz in care se aflau opt persoane si un TIR au fost implicate, joi seara, intr-un accident rutier produs pe DN 1A, in judetul Dambovita. Doua…

- Un accident rutier s a produs azi, 12 martie 2024 in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta. Accidentul rutier de la Mihail Kogalniceanu, produs in curba. Este vorba despre un autorurism acrosat de o remorca.La fata locului se afla 2 Saj B2, transmite medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul…

- Miercuri in zi de targ s-a produs un accident rutier la intrarea in Viișoara cu doua mașini implicate și o persoana ranita. Am solicitat date de la IPJ Cluj privind modul de producere al evenimentului rutier inca de ieri dar raspunsul a venit abia astazi! Accidentul s-a produs in zona oborului din Campia…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost grav ranit, dupa ce a urcat la volanul unui autoturism si a pierdut controlul asupra directiei de mers, masina rasturnandu-se, pe DN 67, pe raza municipiului Ramnicu Valcea. Politistii au deschis o ancheta pentru a verifica imprejurarile in care a avut loc evenimentul,…

- Un barbat de 29 de ani a ajuns ieri la spital, dupa ce a fost implicat intr-un eveniment rutier, pe raza comunei Scoarța.Un tanar conducea un autoturism, pe DN 67 Scoarța, din direcția Targu Jiu catre Scoarța. El ar fi fost acroșat de un alt autoturism, condus de un barbat de 62 de ani, din municipiul…

- Un accident rutier s-a petrecut, astazi, in localitatea valceana Stoenesti, in urma caruia o persoana a fost ranita. Potrivit IPJ Valcea , s-a stabilit ca, pe DN 67 ar fi avut loc o coliziune intre 2 autoturisme, unul dintre acestea fiind proiectat intr-un parau. Polițiștii din Horezu au fost sesizați…