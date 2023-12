Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni cu pana la 5,3%, dupa doua zile de crestere, in conditiile in care cererea redusa de combustibil ajuta la protejarea stocurilor, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. In jurul orei 2:25 p.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde…

- Posibilitatea de a livra gaze naturale in regiunea transnistreana exista, insa nu sint doritori pe piața de-al livra gratuit in afara de Gazprom, a declarat ministrul Energiei, Victor Parlicov, in emisiunea „La 360 de grade”. In același timp, ministrul a precizat ca cei din stinga Nistrului ar putea…

- Șeful MoldovaGaz, Vadim Ceban, susține ca, in legatura cu ultimele declarații ale reprezentanților companiilor private furnizoare de gaze naturale, SA Moldovagaz va face apel la Agenția Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) și la Consiliul Concurenței sa investigheze „aceste acțiuni de manipulare…

- Cetațenii moldoveni care au fost evacuați din Fișia Gaza vor ajunge in aceasta seara acasa in Republica Moldova. Anunțul a fost facut de premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, in debutul ședinței de astazi a executivului. ”Cei 36 de moldoveni care au fost evacuați din Fișia Gaza vor ajunge astazi…

- Eurostat a aratat recent ca prețurile la energie electrica și gaze naturale consumate in gospodariile din Romania sunt printre cele mai mari din UE. Romania se afla in top 3 cele mai mari prețuri la energie electrica și pe locul 2 la scumpirea gazelor naturale. Potrivit informațiilor HotNews.ro, Eurostat…

- In lumea interconectata de astazi, conflictele regionale au o inclinație unica de a reverbera in cele mai neașteptate sectoare, iar piața europeana a gazelor naturale a resimțit imediat unda de șoc a confruntarii dintre Israel și Palestina. Uniunea Europeana, aparent amortizata cu un stoc complet de…

- Gestionarea rețelelor de transport a gazelor naturale pe intreg teritoriul Republicii Moldova de catre compania Vestmoldtransgaz va oferi cetațenilor acces la o piața mai mare de furnizori, a declarat ministrul Energie, Victor Parlicov, intr-un interviu pentru Agora. In același timp, consumatori sint…

- Moldova continua sa cumpere gaze de la Gazprom, a declarat ministrul Energiei al Republicii Moldova, Victor Parlicov. "Pina la ziua de astazi nu am renunțat complet la ideea ca nu vom cumpara niciodata gaz de la Gazprom. Și cind am atins acest subiect mai devreme, nu am spus ca nu vom mai cumpara niciodata…