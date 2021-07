VIDEO Mii de persoane au manifestat în Franţa împotriva măsurilor anunţate de Macron Mii de persoane au manifestat în Franta împotriva masurilor anuntate de presedintele Emmanuel Macron privind permisul sanitar si vaccinarea, potrivit AFP.

Potrivit autoritatilor, 19.000 de persoane au manifestat în marile orase, chiar de ziua nationala a Frantei.

Opozantii au manifestat în numele "libertatii".

La Paris, 2.250 de persoane au manifestat, iar pe bulevardul Magenta s-au produs incidente, fortele de ordine fiind nevoite sa foloseasca gaze lacrimogene, citeaza News.

Manifestation contre le #PassSanitaire en cours à Paris, plusieurs… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

