- Fotbalistul Kylian Mbappe, refacut dupa o accidentare la glezna, este in lotul lui PSG pentru meciul cu Lille din campionatul Frantei, a declarat vineri tehnicianul parizienilor, Luis Enrique, citat de L’Equipe. Cu o zi inaintea duelului cu Lille de pe Parc des Princes, Luis Enrique a venit cu vesti…

- Formatia Paris Saint-Germain s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Frantei, dupa ce a invins, miercuri, cu scorul de 3-1, echipa Brest, in optimile competitiei, potrivit news.roPentru Paris SG au marcat Mbappe (34), Danilo (37) si Ramos (90+2)Golul formatiei Brest a fost inscris…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Strasbourg, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului Frantei, informeaza news.ro.Invingatorii au marcat prin Mbappe ’31 si Asensio ’49. Mbappe a ratat un penalti in minutuul 6. Pentru Strasbourg…

- Kylian Mbappe a reusit un hat-trick pentru Paris Saint-Germain in partida castigata cu 9-0 in fata amatorilor de la US Revel, la finalul careia echipa sa a obtinut calificarea in saisprezecimile de finala ale Cupei Frantei, relateaza Agerpres. Mbappe, care a punctat in minutele 16, 45 si 48, a devenit…

- Kylian Mbappe a reusit un hat-trick pentru Paris Saint-Germain in partida castigata cu 9-0 in fata amatorilor de la US Revel, la finalul careia echipa sa a obtinut calificarea in saisprezecimile de finala ale Cupei Frantei. Mbappe, care a punctat in minutele 16, 45 si 48, a devenit cu aceasta ocazie…

- Formatia Paris Saint-Germain a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Nantes, in etapa a 15-a a campionatului Frantei.Pentru PSG au marcat Barcola (41) si Kolo Muani (88), in timp ce pentru FC Nantes a inscris Mohamed (55). Este al optulea succes consecutiv pentru PSG,…

- Deși a schimbat antrenorul la mijlocul lunii septembrie, Lyon se afunda tot mai mult in Ligue 1. Eșecul de acasa cu Lille (0-2) a indepartat-o pe OL la cinci puncte de prima poziție deasupra liniei retrogradarii. Echipa lui Grosso are cel mai prost atac dupa Clermont și a treia cea mai slaba aparare…

- Al patrulea meci consecutiv al lui Loți Boloni fara infrangere la Metz in Ligue 1, victorie cu 3-2 pe terenul lui Lorient, antrenorul in varsta de 70 de ani reușind doua succese legate pentru prima oara in acest sezon. Un moment excelent pentru Ladislau Boloni in Franța. Dupa o perioada critica, intre…