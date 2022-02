Stiri pe aceeasi tema

- Intitulat „Marele An al Victoriei, 2021”, filmul de 110 minute a descris o serie de realizari de-a lungul anului, inclusiv in ceea ce privește dezvoltarea, construcția de rachete și eforturile de a invinge pandemia.Naratorul a laudat in mod repetat astfel de proiecte ca semne de „victorie” conduse de…

- Intitulat „Marele An al Victoriei, 2021”, filmul de 110 minute a descris o serie de realizari de-a lungul anului, inclusiv in ceea ce privește dezvoltarea, construcția de rachete și eforturile de a invinge pandemia.Naratorul a laudat in mod repetat astfel de proiecte ca semne de „victorie” conduse de…

- SUA vrea ca activitațile militare, dispuse prin testele balistice efectuate de armata Coreei de Nord, sa fie oprite. Emisarul SUA pentru Coreea de Nord, Sung Kim, a cerut, luni, Coreei de Nord sa inceteze „activitatile destabilizatoare” si sa initieze dialogul, in contextul in care armata nord-coreeana…

- Autoritatile din Coreea de Sud si Japonia au detectat marti lansarea unui proiectil, care a atras critici din partea autoritatilor de la Washington si Tokyo, precum si exprimarea ingrijorarii din partea secretarului general al ONU.Acesta a fost cel de-al doilea test in mai putin de o saptamana, evidentiind…

- Presa de stat nord-coreeana a informat miercuri despre testarea cu succes a unei rachete hipersonice, precizand ca liderul Kim Jong Un a participat la lansare pentru prima data dupa mai bine de un an, transmite Reuters. Autoritatile din Coreea de Sud si Japonia au detectat marti lansarea unui proiectil,…

- Autoritatile din Coreea de Sud si Japonia au detectat marti lansarea unui proiectil, care a atras critici din partea autoritatilor de la Washington si Tokyo, precum si exprimarea ingrijorarii din partea secretarului general al ONU.Acesta a fost cel de-al doilea test in mai putin de o saptamana, evidentiind…

- Presa de stat nord-coreeana a informat miercuri despre testarea cu succes a unei rachete hipersonice, precizand ca liderul Kim Jong Un a participat la lansare pentru prima data dupa mai bine de un an, transmite Reuters preluat de agepres. Autoritatile din Coreea de Sud si Japonia au detectat marti…

- Coreea de Nord continua sa comita executii publice însa depune eforturi sa le faca „invizibile” lumii, potrivit unui organizatii cu sediul la Seul care afirma ca Phenianul îsi face mai mult griji cu privire la imaginea sa în strainatate, relateaza AFP și Barrons, potrivit…