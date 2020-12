Stiri pe aceeasi tema

- La Adevarul Live, liderul Pro Romania Victor Ponta a raspuns la ultima acuzatia de plagiat: a copiat, pe Twitter, un mesaj in care-si exprima tristetea la moartea lui Diego Maradona. Fostul premier a explicat la Adevarul Live ca nu el a scris mesajul respetiv, ci o echipa a acestuia, insa el l-a aprobat.

- Moartea lui John Lennon a marcat sfarșitul celui mai mare fenomen din istoria culturii muzicale, trupa The Beatles. Cu cateva ore inainte de a muri, insuși asasinul sau, Mark Chapman, ia cerut artistului sa ii semneze o copi a albumului „Double Fantasy”.

- Discul Double Fantasy a lui John Lennon și a lui Yoko Ono pe care fostul Beatles l-a semnat pentru ucigașul sau, Mark David Chapman, va fi scos la licitație, potrivit ultimateclassicrock.com. Chapman i-a cerut lui Lennon sa ii semneze o copie a „Double Fantasy”, album inregistrat cu Yoko Ono, in fata…

- Artistul britanic pe care Richard Nixon a vrut sa-l deporteze din cauza campaniei sale impotriva razboiului purtat de americani din Vietnam, ar canta și astazi, cu aceeași convingere, marele success ”Give Peace a Chance”. Compozițiile lui John Lennon au facut din The Beatles o formație arhicunoscuta…

- Cine este soțul celebrei Kamara Harris, vectorul de imagine al lui Joe Biden la alegeri Kamala Harris a fost aleasa de Joe Biden pentru funcția de Vicepreședinte al SUA daca democrații vor caștiga alegerile de luna viitoare. Mulți o descriu drept vectorul de imagine al lui Joe Biden in campania electorala.…

- Asasinul lui John Lennon, Mark David Chapman, care l-a impușcat pe legendarul ‘Beatles’ in urma cu 40 de ani, in New York, și-a cerut iertare de la Yoko Ono, vaduva muzicianului. Pe 8 decembrie 1980, la intrarea in cladirea The Dakota din New York in care locuia cuplul, David Chapman l-a impuscat de…