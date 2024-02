Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a devenit duminica seara utilizator de TikTok, marcand debutul sau pe aceasta retea sociala cu un video de 26 secunde. In ultimii ani, guvernul american – atat precedenta echipa republicana, cat si adminstratia Biden – a criticat in mod ferm aceasta aplicatie de partajare…

- In ultimii ani, guvernul american - atat precedenta echipa republicana, cat si adminstratia Biden - a criticat in mod ferm aceasta aplicatie de partajare a videoclipurilor.TikTok, proprietate a grupului chinez ByteDance, a fost acuzata de un mare numar de politicieni americani ca este un instrument…

- Presedintele american Joe Biden, vizibil furios, a afirmat joi seara intr-un discurs la televiziune ca nu are probleme de memorie, dupa ce raportul unui procuror special l-a descris ca fiind un barbat in varsta „cu memorie slaba”, noteaza AFP. „Sunt un om in varsta si stiu ce fac, la naiba. Nu am probleme…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat luni ca a lucrat pentru a convinge guvernul israelian sa reduca sau "sa iasa semnificativ din Gaza", potrivit CNN. Delegatia secretarului de stat american Antony Blinken de la Tel Aviv se asteapta sa discute marti, in cadrul unor intalniri cheie, planul ministrului…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a avertizat ca vor exista „probleme" cu țara vecina, Finlanda, dupa ce aceasta s-a alaturat NATO la inceputul acestui an, adaugand ca Rusia nu avea, oricum, nimic de imparțit cu țara nordica, orice disputa find rezolvata cu mult timp in urma, scrie CNN.Aderarea Finlandei…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat marti ca, spre deosebire de Washington, guvernul israelian „nu (doreste) o solutie a doua state” cu palestinienii si i-a cerut prim-ministrului Benjamin Netanyahu „sa schimbe” guvernul, relateaza AFP.