Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat se reunește, saptamana viitoare, pe data de 14 ianuarie, in prima ședința a Comitetului Executiv, pentru a bate in cuie depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva Guvernului PNL. De...

- "Ne-am ferit sa avem o ajustare brusca si asta in conditiile in care avem de platit cresterea cu 25% a salariilor in sectorul public, de la 1 ianuarie. Avem de platit cresterea pensiilor, de la 1 septembrie, pe baza legii pensiilor, cu 40%, adica un impact bugetar de 24 de miliarde care sunt cheltuieli…

- MApN nu a solicitat fonduri suplimentare, pe parcursul anului 2019, la rectificarile bugetare operate, ci a facut economii, in suma de 143 de milioane de lei, care au fost cedate catre Ministerul Finantelor Publice pentru Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, a afirmat vineri ministrul…

- Evolutia depreciativa a leului a continuat si ieri, el preluand-o pe cea din regiune, unde monedele sunt afectate de mentinerea aversiunii fata de risc. Cursul euro a crescut de la 4,7765 la 4,7792 lei, foarte aproape de recordul istoric de 4,7808 lei, atins joia trecuta. Tranzactiile s-au realizat…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, miercuri, ca trei sferturi dintre membrii partidului au considerat ca trebuie sa continue in fruntea acestei formatiuni politice, informeaza AGERPRES . “Avem rezultatul consultarii membrilor asupra pozitiei mele in calitate de lider al partidului. A fost o intrebare…

- Salariul minim pe economie ar putea creste cu 7,2%, afirma marti premierul Ludovic Orban, intr-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului. El precizeaza ca, in cursul acestei saptamani, vor fi definitivate propunerile pentru formula de calcul al salariului minim. "In cursul acestei saptamani, definitivam…

- Asigurarile cibernetice reprezinta o tendinta foarte noua care trebuie adaptata de piata de asigurari, in conditiile in care daunele informatice au depasit daunele provocate de schimbarile climatice, a declarat, luni, intr-o conferinta de specialitate, Calin Rangu, director in cadrul Autoritatii…

- Fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici jubileaza dupa ce guvernatorul BNR Mugur Isarescu l-a laudat pentru capitalizarea CEC-ului, iar agenția de rating Fitch a reconfirmat ratingul de țara al Romaniei la BBB- și perspectiva stabila. Aceste doua poziții oficiale inseamna mult mai mult decat…